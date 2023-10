Attilio Fontana, Vietnam rilevante per l'imprenditoria italiana

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in Vietnam in visita istituzionale, ha incontrato in serata una parte della comunità imprenditoriale italiana presente ad Hanoi.

Ad accoglierlo l'ambasciatore italiano Marco Della Seta, che ha sottolineato l'importanza della visita e l'alto livello del colloquio politico, economico e culturale rappresentato.

"Tanti nostri imprenditori hanno espresso l'interesse di poter collaborare più concretamente con il Vietnam, che riteniamo in grande espansione e che può diventare il riferimento per questa parte del sud est asiatico", ha affermato il presidente Fontana, aggiungendo che ci sono tutte le condizioni perché la partnership tra i due paesi possa ulteriormente svilupparsi, in particolare con la Lombardia, che da sola rappresenta il 40% degli interscambi con l'Italia.

Della delegazione, oltre a Confindustria Lombardia e Ucimu Lombardia, fanno parte anche quattro atenei lombardi, il Politecnico di Milano e le Università dell'Insubria, di Brescia e di Pavia, a dimostrare in maniera concreta, come affermato da Fontana, "quanto il nostro mondo imprenditoriale, dell'università, della cultura e del turismo siano interessati a questo lembo di estremo oriente che sta acquisendo giorno dopo giorno una rilevanza sempre più grande".



