Pakistan: confermato il terzo caso di polio da inizio anno

Il Pakistan ha registrato il terzo caso di poliomielite nel 2023 che ha colpito una bimba di 18 mesi nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunskhwa (KP). Il caso di polio è stato confermato oggi dal Laboratorio nazionale di poliomielite di Islamabad. La minore è stata colpita da un Poliovirus Selvaggio 1. La bimba proviene dal distretto Bannu, dove si sono verificati i due casi precedenti identificati nel marzo e nell'agosto scorsi.

Da gennaio 2023, il Pakistan ha registrato 34 campioni ambientali positivi al poliovirus. In risposta, il governo pachistano ha lanciato lo scorso 2 ottobre una campagna di vaccinazione anti-polio di sette giorni, che punta a raggiungere oltre 40 milioni di bambini con i vaccini anti-polio e rifornirli di una dose supplementare di vitamina A.

La polio resta endemica in Afghanistan e Pakistan, dove rappresenta una minaccia continua. L'interruzione della trasmissione è bloccata in questi paesi, regioni con fragili sistemi sanitari e vulnerabili ai contagi, spesso importati, di casi di polio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA