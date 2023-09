Cina, 'summit con Giappone e Corea Sud il prima possibile'

La Cina ha riferito che è stato raggiunto un accordo con il Giappone e la Corea del Sud per tenere un summit trilaterale "il prima possibile". E' quanto ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin.

La Corea del Sud ospita oggi alti diplomatici cinesi e giapponesi per un raro incontro tra i tre paesi, come ha segnalato il ministero degli esteri della Corea del Sud, per rafforzare i legami di cooperazione e discutere anche della possibilità di ristabilire un vertice di alto livello tra Cina, Giappone e Corea del Sud., dopo l'ultimo di questo tipo si è tenuto nel 2019 a Chengdu, nella Cina occidentale.

La cooperazione tra Corea del Sud, Cina e Giappone "svolge un ruolo importante non solo nel nord-est asiatico, ma anche per la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo", ha affermato in una nota il ministero . Il ministro degli Esteri coreano Park Jin prima dell'incontro ha inoltre sottolineato che i tre paesi da soli rappresentano "il 20% della popolazione mondiale e il 25% del PIL mondiale".

Questi prossimi colloqui tripartiti sono visti come un tentativo di dissipare le preoccupazioni di Pechino riguardo al riavvicinamento tra Washington, Tokyo e Seul.



