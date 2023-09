Air India abolisce il sari, nuovo look per le hostess

Fa discutere in India la notizia che tra qualche mese la compagnia aerea Air India sostituirà il sari indossato dalle sue hostess con capi di abbigliamento più contemporanei.

Secondo voci insistenti, per restare fedele all'abbigliamento tradizionale, molto probabilmente Air India introdurrà il 'churida', la tunica al ginocchio che le indiane indossano sopra i pantaloni.

L'annuncio del nuovo look ha scontentato gli appassionati del sari, che negli ultimi tempi sta conoscendo nel Paese un forte revival, con centinaia di account sui social dedicati ai "sei-metri-di-stoffa".

L'uniforme di Air India prevedeva il sari dal 1962: sino ad allora le hostess avevano indossato un completo con gonna, giacca e un cappello simile a un basco. Novità anche per il guardaroba degli assistenti di volo, che indosseranno un completo formale con giacca e cravatta.

Le nuove uniformi, firmate dallo stilista Manish Malhotra, avranno riferimenti ai colori della compagnia, rosso scuro, melanzana e oro, e saranno lanciate in coincidenza con il primo volo dei nuovi A350, che la compagnia, di proprietà del gruppo Tata, attende verso la fine di quest'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA