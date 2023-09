Cina: almeno 16 morti nell'incendio di una miniera di carbone

Almeno 16 persone sono morte in un incendio scoppiato nella miniera di carbone di Shanjiaoshu, nel sud-ovest della Cina. Lo riferiscono i funzionari locali.

L'incendio è stato spento ma "dopo una verifica preliminare, 16 persone sono decedute", rende noto il governo della città di Panzhou in una nota pubblicata sul suo sito web. "È stato determinato in via preliminare che il nastro trasportatore ha preso fuoco", aggiunge.

La miniera di Panzhou City si trova a circa 3.600 chilometri a sud-ovest della capitale Pechino. Sebbene la sicurezza nel settore minerario cinese sia migliorata negli ultimi decenni, gli incidenti continuano ad affliggere frequentemente l'industria, spesso a causa della mancanza dei protocolli di sicurezza, soprattutto nei siti più rudimentali.



