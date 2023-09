Il presidente cinese Xi Jinping ha in programma di incontrare nel pomeriggio il suo omlogo siriano Bashar al-Assad, in Cina per partecipare alla cerimonia di domani di apertura dei XIX Giochi asiatici di Hangzhou, capoluogo dello Zhejiang. Lo riferisce il network statale Cctv.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA