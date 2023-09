Xi ad Assad, la Cina sostiene la ricostruzione della Siria

n m Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto il suo supporto alla ricostruzione della Siria devastata dalla guerra civile scoppiata nel 2011. "Di fronte ad un ambiente internazionale instabile e incerto, la Cina sostiene l'opposizione della Siria alle interferenze straniere, al bullismo unilaterale e si muoverà per la ricostruzione della Siria", ha affermato Xi incontrando il suo omologo siriano Bashar al-Assad ad Hangzhou, dove domani saranno inaugurati i XIX Giochi asiatici. Xi, secondo una nota della diplomazia di Pechino diffusa in serata, ha detto che "saranno rafforzate le iniziative infrastrutturali lungo l'antica Via della Seta".

Attraverso la Belt and Road Initiative, la Cina "è disposta a dare un contributo positivo alla pace e allo sviluppo regionale e mondiale", ha detto Xi, esprimendo il suo sostegno "alla sovranità e all'integrità territoriale" della Siria, nonché agli sforzi "delle capacità antiterrorismo" e alla ricerca "di una soluzione politica della questione siriana".

Assad, secondo la nota della diplomazia cinese, ha replicato che "la Cina ha aperto un percorso di successo verso il socialismo con caratteristiche cinesi", risultando "sempre dalla parte dell'equità e della giustizia internazionale, del diritto e degli affari internazionali con un ruolo importante e costruttivo". Dopo l'incontro, i due capi di Stato hanno assistito alla firma di una serie di documenti di cooperazione bilaterale, tra cui la costruzione della Belt and Road, gli scambi di sviluppo economico e la cooperazione economica e tecnologica. Le parti, infine, hanno siglato la "Dichiarazione congiunta tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica araba siriana sulla creazione del partenariato strategico", ha concluso la nota.



