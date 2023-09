Pakistan: le elezioni politiche posticipate a fine gennaio 2024

- ISLAMABAD, 21 SET - Le elezioni parlamentari in Pakistan, inizialmente previste per fine ottobre 2023, si svolgeranno alla fine di gennaio 2024 . Lo ha annunciato oggi la commissione elettorale.

"L'elenco definitivo degli elettori sarà pubblicato il 30 novembre. Successivamente, le elezioni si terranno nell'ultima settimana di gennaio 2024, dopo un programma elettorale di 54 giorni", si legge in una nota.

Il governo pakistano è stato sciolto nell'agosto scorso, dopo che una mozione di sfiducia aveva estromesso l'ex premier Imran Khan, condannato a tre anni di carcere per corruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA