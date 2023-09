Il Vietnam del fotografo francese Rehahn su Google Arts&Culture

La cultura e la vita dei 54 gruppi di minoranze etniche presenti in Vietnam sono esposte per la prima volta sulla piattaforma digitale Google Arts & Culture, attraverso una raccolta di centinaia di foto di alta qualità del fotografo francese Réhahn, intitolata "Precious Heritage Art Gallery Museum".

Le foto mostrano i costumi tradizionali dei vari gruppi etnici, presentati insieme alle storie e ai manufatti unici che l'autore ha raccolto durante il suo viaggio attraverso il paese, visitato anche nelle sue parti più remote.

I mestieri tradizionali, come il processo di produzione del caffè del popolo K'Ho, la produzione biologica del miele da parte dei Co Tu, o la tintura indaco dei Dao, sono al centro della sua ricerca, durata svariati anni.

Dopo aver viaggiato in oltre 35 paesi, Rehahn ha deciso di stabilirsi in Vietnam, nella città di Hoi An, dove ha aperto un piccolo museo artistico culturale dedicato alle diverse etnie vietnamite.

La mostra è accessibile all'indirizzo https://artsandculture.google.com/partner/precious-heritage-art- gallery-museum



