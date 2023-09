Corea Sud, il Parlamento vota l'arresto del leader d'opposizione

L'Assemblea nazionale, il parlamento sudcoreano, ha approvato una mozione per consentire l'arresto del leader del Partito democratico Lee Jae-myung durante un'accesa sessione plenaria tenuta nel pomeriggio. Per la prima volta, l'aula ha revocato l'immunità parlamentare - con 149 voti favorevoli e 136 contrari durante una sessione plenaria accesa - al leader in carica di un'importante forza politica.

Lee, attualmente in ospedale a seguito di uno sciopero della fame di protesta, deve rispondere di addebiti penali pesanti quali violazione di fiducia, corruzione e altre accuse in relazione a un Paese periodicamente tormentato dagli scandali, tra cui figurano il ruolo svolto in un progetto di sviluppo e il coinvolgimento nella rimessa illegale di denaro di una società verso la Corea del Nord.

A conferma del clima infuocato della seduta parlamentare, l'aula ha anche approvato un'altra mozione che chiede la destituzione del premier Han Duck-soo.

Intanto, fuori dal palazzo del parlamento centinaia di sostenitori di Lee si erano radunati già da questa mattina per esprimere la propria solidarietà, mentre l'Agenzia nazionale della polizia coreana (Knpa) - hanno riferito i media locali - ha fatto sapere che sosterrà l'introduzione di un divieto generale per tutti i raduni e le manifestazioni da mezzanotte alle 6 del mattino per ridurre al minimo il disagio pubblico derivante da eventi illegali su larga scala.



