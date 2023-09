Taiwan lancia il primo sottomarino anti Cina

A ottobre i piani a lungo segreti di Taiwan sulla costruzione di propri sottomarini saranno visibili con la prima apparizione pubblica di una unità nella città portuale di Kaohsiung, nel sud dell'isola. Supponendo che i primi test abbiano successo, resta da capire se il piano multimiliardario, in lavorazione da circa sette anni, farà da deterrente contro un'aggressione cinese.

Malgrado le pressioni di Pechino sugli altri Paesi per negare le forniture militari all'isola ribelle, gli ambiziosi piani di Taipei prevedono un totale di otto sottomarini diesel-elettrici di fabbricazione nazionale, equipaggiati con siluri antisommergibile e antisuperficie MK-48 dell'americana Lockheed-Martin, secondo l'ammiraglio Huang Shu-kuang, coordinatore della National Submarine Task Force. Secondo i dati ufficiali, il primo sottomarino costerà 1,54 miliardi di dollari, mentre non è ancora chiaro quando saranno costruiti gli altri.



