India, statuette grezze 'eco-friendly' per il festival di Ganesh

Con l'inizio del festival di Ganesh Chathurti, i dieci giorni dedicati in India a Ganesh, il dio dalla testa di elefante, in tutto il paese sono apparse le bancarelle degli artigiani che realizzano e vendono le statue che lo raffigurano. La novità del 2023 è che, a causa di una incalzante campagna ecofriendly, le statuette, realizzate tradizionalmente con "gesso di Parigi" sono state sostituite da altre realizzate con gesso grezzo non dipinto. Durante il festival, infatti, gli indù seguono l'usanza di immergere le statue dei dio nei laghi e nei corsi d'acqua: ma in numerosi stati, primo tra tutti il Tamil Nadu, le autorità hanno proibito l'immersione dei Ganesh se realizzati in gesso di Parigi, un composto chimico ritenuto inquinante e cancerogeno.

Sul divieto è stata coinvolta anche la Corte Suprema, che si è espressa, all'inizio della settimana, difendendo la scelta ambientalista.

Per rispettare la tradizione e poter immergere Ganesh senza danneggiare i corsi d'acqua di tutto il paese, gli indiani si sono rassegnati all'acquisto delle statuette grezze. Nessuna norma ha comunque proibito la vendita e l'acquisto di idoli dipinti, a patto di non utilizzarli per il bagno rituale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA