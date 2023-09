Il Papa, tacciano le armi nel Nagorno-Karabakh

"Ieri mi sono giunte notizie preoccupanti dal Nagorno-Karabakh, nel Caucaso meridionale, dove la già critica situazione umanitaria è ora aggravata da ulteriori scontri armati", ha detto papa Francesco al termine dell'udienza generale. "Rivolgo il mio appello a tutte le parti in causa e alla comunità internazionale affinché tacciano le armi e si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone e il rispetto della dignità umana", ha aggiunto il Pontefice.



