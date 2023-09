Vietnam: arcipelago di Ha Long-Cat Ba patrimonio Unesco

L'Unesco ha annunciato la nuova iscrizione dell'arcipelago della baia di Ha Long - Cat Ba, nel Vietnam settentrionale, nell'elenco dei patrimoni mondiali naturali "per la bellezza dei suoi paesaggi naturali, tra cui affascinanti isole calcaree ricoperte di vegetazione e imponenti formazioni carsiche", come riporta Vietnam News.

L'arcipelago vanta una ricca diversità di ecosistemi insulari e oceanici e ospita la più grande foresta marittima del paese, 170 chilometri quadrati che sono habitat naturale per 4.910 specie di piante e animali terrestri e marini. Di questi, quasi 200 figurano nella lista delle specie minacciate.

Sull'isola di Cat Ba, nella foresta primordiale, si trova il langur, uno degli animali a più alto rischio di estinzione.

In Vietnam si trovano altri otto siti Unesco: il Parco Nazionale Phong Nha - Ke Bang, con la grotta naturale più grande al mondo, la baia di Ha Long, la cittadella imperiale di Hue, l'antica città di Hoi An, il santuario di My Son, la cittadella imperiale di Thang Long ad Hanoi, la cittadella della dinastia Ho nella provincia di Thanh Hoa e il complesso paesaggistico di Trang An nella provincia di Ninh Binh.



