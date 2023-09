India, 'basta descrivere sempre l'Occidente come il cattivo'

"Credo sia ora di smettere di pensare che l'Occidente sia il 'cattivo', e gli altri, ovvero i paesi in via di sviluppo, i buoni. Il mondo e i problemi da risolvere sono più complicati di così": lo ha detto ieri, nel corso di una intervista televisiva il ministro agli esteri indiano S.S. Jaishankar.

"Non sto facendo il tifo per loro", ha sottolineato Jaishankar, "ma è arrivato il momento di abbandonare la vecchia sindrome, che fa vedere l'Occidente in una visione distorta, etichettandolo sempre in maniera negativa".

Il ministro ha espresso queste tesi in occasione del lancio di un progetto del governo indiano a sostegno dell'artigianato: riferendosi indirettamente alla Cina, Jaishankar ha aggiunto che "non è l'Occidente ad inondare massicciamente l'Africa e l'Asia di prodotti a basso costo e di discutibile qualità".



