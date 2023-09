Iran: agenti aprono il fuoco contro i manifestanti

Le forze di sicurezza in Iran hanno sparato contro alcune persone che stavano manifestando a Teheran in occasione del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, la giovane che ha perso la vita dopo essere stata messe in custodia perché non portava correttamente il velo. Lo si apprende da video pubblicati sui social media. Alcuni manifestanti sono stati arrestati nella capitale iraniana, nei pressi dell'Università di Teheran e di piazza Azadi.

A Teheran, nella prigione di Evin, almeno sette donne incarcerate per motivi politici hanno commemorato Mahsa bruciando il loro hijab in segno di protesta e urlando "donna, vita, libertà".



