Vietnam, 141 intossicati dal famoso panino banh my

E' salito a 141, di cui 34 turisti stranieri, il numero delle persone intossicate per aver mangiato, tra martedì e mercoledì scorsi, un banh my, il famoso panino vietnamita acquistato da Madam Phuong Banh My ad Hoi An, uno dei negozi di baguette più famosi della città, apparso su numerosi siti di viaggio e canali Tv, tra cui anche il programma "Anthony Bourdain: No reservations" su Travel Channel.

Grazie anche alle ottime recensioni sui motori di ricerca per ristoranti, il locale è frequentato da molti turisti stranieri in cerca delle specialità gastronomiche del Vietnam, tra cui appunto il banh my, una baguette ripiena tipicamente di patè, carne affettata, erbe aromatiche, lattuga, verdure in salamoia e salsa all'uovo.

Secondo il rapporto del dipartimento sanitario provinciale, molte delle persone che avevano mangiato il banh my, hanno accusato febbre alta, dolori di stomaco, diarrea e vomito e hanno dovuto essere ricoverati in ospedale.

"La maggior parte dei pazienti si sta riprendendo", ha detto il direttore del dipartimento, in attesa dei risultati delle analisi sui campioni del cibo consumato.



