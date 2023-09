Tokyo, premier Kishida pronto a incontrare Kim Jong Un

Il Giappone ha ribadito oggi che il primo ministro Fumio Kishida è pronto a incontrare "senza precondizioni" il leader nordcoreano Kim Jong Un. "Il primo ministro Kishida ha espresso la sua determinazione a incontrare Kim faccia a faccia "in qualsiasi momento e senza precondizioni", ha dichiarato il portavoce del governo giapponese Hirokazu Matsuno, ribadendo una posizione già espressa da Kishida. "Vorremmo organizzare colloqui ad alto livello" tra Tokyo e Pyongyang "sotto il diretto controllo del Primo Ministro, al fine di raggiungere un incontro al vertice il prima possibile", ha aggiunto Matsuno.

In relazione alla visita di Kim in Russia, il ministro degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa, ieri ha sottolineato il rischio di una "violazione" delle sanzioni delle Nazioni Unite sugli armamenti della Corea del Nord. E gli Stati Uniti hanno avvertito che non esiteranno a imporre nuove sanzioni contro Pyongyang e Mosca, se necessario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA