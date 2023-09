Kim arrivato nella città estremorientale russa di Komsomolsk

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato stanotte alla stazione ferroviaria della città estremorientale russa di Komsomolsk-on-Amur.

Kim rimarrà in Russia ancora per "diversi giorni", aveva comunicato ieri il Cremlino. Il leader nordcoreano ha incontrato ieri il presidente Vladimir Putin al cosmodromo di Vostochny, anch'esso nella regione dell'Estremo oriente russo. Kim è a Komsomolsk sull'Amur per visitare una "fabbrica aeronautica", spiega l'agenzia russa Tass. Secondo la Interfax, questa azienda produce "equipaggiamento militare e civile". Il leader nordcoreano è atteso poi anche a Vladivostok, dove presenzierà a una "dimostrazione" militare della flotta russa del Pacifico.





