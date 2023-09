India, tempio dio Ram ad Ayhodhya sarà inaugurato a gennaio

La prima fase dei lavori di costruzione del tempio di Ram ad Ayodhya sarà ultimata entro la fine di dicembre e il primo piano, con l'altare dedicato al dio sarà inaugurato nel gennaio del 2024.

Le date sono state rivelate da un ufficiale indiano, ma non ancora confermate dal governo dell'Uttar Pradesh, lo stato nel quale si trova la città.

Il gigantesco tempio dedicato a Ram, il dio più amato del pantheon indiano sorge nel luogo in cui, fino al 1992, si trovava la Moschea Babri, un luogo di culto musulmano secolare, distrutta nel dicembre di quell'anno dall'assalto di migliaia di integralisti, convinti che lì sia nato il dio. L'attacco alla moschea provocò violenze interreligiose in tutto il paese, con oltre duemila morti.

Nel 2019, dopo quasi 20 anni di dispute legali, la Corte Suprema ha assegnato il terreno conteso al comitato indù che ne rivendicava il possesso, consentendo l'avvio della costruzione.

Il presidente del Comitato per il tempio, Nripendra Misra, ha detto che il premier Modi sarà invitato alla cerimonia inaugurale.

Per il premier e il suo partito, che hanno fatto del tempio una delle loro promesse elettorali, l'inaugurazione prima delle elezioni della prossima primavera è un appuntamento immancabile.





