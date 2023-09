Taiwan, 27 jet e 13 navi militari cinesi intorno all'isola

Sono 27 gli aerei e 13 le navi da guerra cinesi rilevati intorno a Taiwan fino alle 6 locali (24 in Italia). Lo riferisce il ministero della Difesa dell'isola, all'indomani del record di 20 navi segnalate, parte delle più grandi manovre di sempre della Marina di Pechino nel Pacifico occidentale. Il gruppo della portaerei Shandong e due gruppi di azione di superficie sono transitati nel mar delle Filippine, a est di Taiwan, per esercitazioni militari non programmate, senza preavviso e senza precedenti. Le crescenti operazioni cinesi puntano a 'desensibilizzare', a rendere più difficile la comprensione di un'eventuale invasione.



