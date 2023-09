Seul, missile balistico lanciato dalla Corea del Nord

La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico non specificato verso il Mare dell'Est (Mar del Giappone), hanno detto le forze armate della Corea del Sud citate dalla Yonhap.

I capi di stato maggiore congiunti hanno annunciato il lancio ma non hanno fornito ulteriori dettagli, in attesa di un approfondimento. Poco dopo la guardia costiera giapponese ha diramato un allerta relativo ad un altro lancio di un missile da parte della Corea del Nord. Lo riferisce la Tass.

L'ultima minaccia di Pyongyang è arrivata mentre il suo leader Kim Jong-un è in viaggio in Russia per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

La Corea del Nord ha lanciato l'ultima volta due missili balistici a corto raggio il 30 agosto.



