Corea Nord, la Cina preoccupata per sviluppi e cambiamenti

La Cina "è molto preoccupata per gli sviluppi e i cambiamenti della situazione nella penisola coreana". In merito ai lanci dei due missili balistici a corto raggio fatti oggi dalla Corea del Nord, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha affermato l'auspicio che "tutte le parti possano aderire alla direzione generale della soluzione politica e risolvere le rispettive ragionevoli preoccupazioni in modo equilibrato e attraverso un dialogo significativo". L'obiettivo deve essere quello "di promuovere la rapida realizzazione della pace e della stabilità a lungo termine nella penisola", ha detto Mao nel briefing quotidiano.





