La giornalista filippina e premio Nobel per la pace Maria Ressa è stata assolta oggi a Manila dall'ultima accusa di evasione fiscale per la quale era stata perseguita.

Maria Ressa, 59 anni, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2021 insieme al russo Dmitri Muratov. Ha sorriso quando il giudice ha letto il verdetto, secondo un giornalista dell'Afp presente in aula.



