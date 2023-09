India: Stimac ha creato la nazionale di calcio con un astrologo

Costernazione tra i tifosi indiani di calcio per la scoperta che il commissario tecnico della nazionale, il croato Igor Stimac, ha utilizzato la consulenza di un astrologo di Delhi per formare la squadra mandata in campo l'anno scorso alle partite di qualificazione dell'Asian Cup, il campionato asiatico.

Una conversazione di oltre cento messaggi Whats App tra i due, resa nota oggi, rivela che Stimac chiese all'astrologo Bhupesh Sharma l'approvazione per ogni giocatore, inviandogli, per ognuno, la data di nascita e altre informazioni riservate.

La consulenza di Bupesh pagata quasi 2mila euro, è difesa da Kushal Das, l'ex segretario generale della AIFF, la Federazione indiana, che mise in contatto Stimac con Sharma, noto come consulente abituale di star di Bollywood e di importanti aziende delle telecomunicazioni.

"Ero preoccupato per la qualificazione della squadra", ha spiegato Das. Aggiungendo: "Dopotutto, i suggerimenti dell'astrologo hanno funzionato: l'India si è qualificata".

Recentemente Stimac ha avviato un braccio di ferro con la Indian Super League che ha deciso di iniziare il campionato nazionale il 21 settembre, ad appena due giorni dall'avvio della Coppa asiatica.



