Cina, più cooperazione con la Corea del Nord in vari campi

La Cina sta lavorando per approfondire la cooperazione con la Corea del Nord in "vari campi": nel giorno dell'arrivo in Russia del leader Kim Jong-un con le attese di un incontro con Vladimir Putin, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha detto che le relazioni Pechino-Pyongyang "si stanno sviluppando bene e le due parti stanno attuando l'importante consenso raggiunto dai leader dei due Paesi". Cina e Corea del Nord stanno "approfondendo gli scambi e la cooperazione bilaterale in vari campi e spingendo affinché le relazioni continuino a raggiungere uno sviluppo ancora maggiore", ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano.





