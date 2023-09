Aragoste e vini francesi nel ristorante a bordo del treno di Kim

Vini francesi e aragoste fresche.

Fanno parte del menù riservato al leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, che si sta dirigendo verso la città portuale russa di Vladivostok a bordo di un treno antiproiettile per incontrare il presidente Vladimir Putin.

In linea con una lunga tradizione tra i leader nordcoreani, Kim trascorrerà probabilmente più di 20 ore sul convoglio, percorrendo circa 1.180 km sulla locomotiva che si dice includa un ristorante con ottimi vini francesi e piatti freschi, tra cui le aragoste, scrive la Bbc online.

Il treno sta procedendo a circa 50 km all'ora a causa della sua pesante protezione corazzata. In confronto, la ferrovia ad alta velocità di Londra corre a circa 200 km/h mentre i treni ad alta velocità Shinkansen del Giappone possono raggiungere i 320 km/h. Il lungo viaggio tiene conto anche della rete ferroviaria, talvolta arcaica, del Nord. Il treno è stato battezzato Taeyangho, la parola coreana per indicare il sole, e un riferimento simbolico al fondatore della Corea del Nord, Kim Il Sung.

La tradizione dei viaggi a lunga distanza in treno è stata avviata da Kim Il Sung, il nonno di Kim Jong Un. Si dice che questi treni lussuosi siano pesantemente sorvegliati da agenti di sicurezza che scansionano i percorsi e le stazioni imminenti alla ricerca di bombe e altre minacce. Il padre di Kim Jong Un, Kim Jong Il, che governò la Corea del Nord dal 1994 fino alla sua morte nel 2011, avrebbe viaggiato in treno perché aveva paura di volare: nel 2001 impiegò 10 giorni per arrivare a Mosca per incontrare Putin.

Kim Jong Un potrebbe non ha paura di volare, dato che ha viaggiato diverse volta sul suo jet privato di fabbricazione russa. Ma l'ultima volta che ha incontrato Putin a Vladivostok, nell'estremo oriente della Russia, nel 2019 - probabilmente l'ultima volta che ha viaggiato all'estero - è arrivato anche in treno. Il convoglio, partito da Pyongyang, attraverserà la stazione di Tumangang al confine russo, dove le ruote del treno verranno scambiate per i binari russi.



