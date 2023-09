Il presidente americano Joe Biden è arrivato ad Hanoi per una visita volta ad approfondire i legami con il Vietnam per contrastare la crescente influenza della Cina. Biden è sbarcato dall'Air Force One, in arrivo dal G20 di Delhi, ed ha in agenda una serie di incontri con i principali leader vietnamiti che dovrebbero includere i temi delle risorse strategiche come i semiconduttori e i minerali delle terre rare.





