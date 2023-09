Premier Modi al G20 indicato come leader di Bharat

Nel suo intervento di apertura del G20 il premier indiano Nerendra Modi è stato identificato come rappresentante di Bharat, ovvero il nome del Paese in hindi. Il cartello che indica i nomi dei Paesi di provenienza dei vari partecipanti al summit, infatti, nel caso di Modi reca la scritta in hindi. Secondo fonti di Delhi, la scelta è stata voluta dal governo.

Il termine in hindi, derivato dal sanscrito, è abitualmente utilizzato in alternativa o accanto alla denominazione internazionale India per indicare il Paese. L'articolo 1 della Costituzione indiana recita: 'India, that is Bharat'.

Anche l'invito per la cena di gala che si terrà questa sera nel palazzo presidenziale definisce il premier 'President of Bharat'.

Il governo sta spingendo per un utilizzo sempre più frequente del nome Bharat da quando le opposizioni hanno chiamato la loro coalizione India.



