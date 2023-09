Demolito dalla polizia in Pakistan un luogo di culto Ahmadiyya

Una ventina di poliziotti pachistani sono stati coinvolti oggi nella demolizione di un luogo di culto appartenente al gruppo religioso fondato del XIX secolo a Lahore, città nel Pakistan orientale, nell'ennesimo episodio di persecuzione e intolleranza nei confronti della minoranza Ahmadiyya.

La persecuzione della comunità Ahmadiyya in Pakistan ha una lunga storia. Nel 1973, il parlamento pachistano dichiarò gli Ahmadi non musulmani, segnando una svolta significativa nel loro status giuridico. Una discriminazione che si intensificò nel 1984, quando il generale Zia-ul-Haq, l'allora dittatore militare del Pakistan, introdusse l'Ordinanza XX, 1984, che proibiva alla comunità Ahmadiyya di praticare l'Islam e di utilizzare termini e titoli islamici. Le recenti demolizioni di minareti e archi nei luoghi di culto di Jama'at Ahmadiyya da parte della polizia vengono effettuate in riferimento a questa ordinanza discriminatoria.

Tuttavia, una recente ordinanza dell'Alta Corte di Lahore (Lhc) recita che i luoghi di culto della comunità Ahmadiyya, costruiti prima della legge del 1984, non dovrebbero essere demoliti o alterati.

"La distruzione di parte di un luogo di culto Ahmadiyya a Lahore da parte della polizia è una sfacciata violazione della recente sentenza Lhc che protegge i siti di culto Ahmadiyya", secondo la Commissione per i diritti umani del Pakistan (Hrcp), aggiungendo che il governo provinciale deve riparare il danno e garantire che questo non si ripeta.

Dall'inizio dell'anno ci sono state segnalazioni di oltre 16 luoghi di culto appartenenti alla Jama'at Ahmadiyya che sono stati vandalizzati o profanati in tutto il Pakistan.



