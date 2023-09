Corea Nord lancia sottomarino d'attacco nucleare tattico

La Corea del Nord ha lanciato un nuovo 'sottomarino d'attacco nucleare tattico'.

Lo riferisce la Kcna, l'agenzia di stampa governativa del Paese.

La Corea del Nord ha annunciato di aver costruito un "sottomarino d'attacco nucleare tattico" come parte del suo sforzo per rafforzare la sua forza navale. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha presieduto la cerimonia di inaugurazione mercoledì, affermando che il nuovo sottomarino fa parte di una "spinta verso l'armamento nucleare della Marina in futuro", secondo la KCNA.



