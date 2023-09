Hong Kong, Alta Corte approva unioni civili stesso sesso

L'Alta Corte di Hong Kong si è pronunciata a favore delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, nell'ambito di un caso chiave per la lunga lotta della comunità Lgbtq sull'uguaglianza dei diritti nell'ex colonia britannica, ma non si è spinta fino a garantire i pieni diritti matrimoniali anche alle coppie dello stesso sesso. I giudici hanno stabilito infatti che il governo della città "ha violato l'obbligo positivo di riconoscere giuridicamente le unioni omosessuali", ma hanno "respinto all'unanimità il ricorso" in relazione al riconoscimento dell'istituto del matrimonio tra le persone dello stesso sesso.



