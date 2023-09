Pakistan: folla violenta attacca sito della minoranza Ahmadiyya

Una folla violenta ha attaccato oggi un luogo di culto della minoranza Jamaat Ahmadiyya, un movimento osteggiato dai musulmani fondamentalisti, nella città meridionale di Karachi, in Pakistan. La folla ha attaccato la Sala Ahmadiyya situata nella zona Saddar, distruggendo i minareti, vandalizzando il luogo e urlando slogan incendiari.

Alcuni di loro hanno addirittura picchiato i fedeli assemblati nel sito.

"Lo stesso luogo di culto era stato attaccato nel febbraio di quest'anno, ma i colpevoli sono stati rilasciati", ha detto all'ANSA Amir Mahmood, portavoce di Jamaat Ahmadiyya, aggiungendo che se allora si fosse intrapresa un'azione tempestiva, l'attacco di oggi avrebbe potuto essere evitato. Nel 2023, quindici luoghi di culto Ahmadiyya sono stati profanati in diverse parti del Pakistan.

Mirza Ghulam Ahmed fondò Jama'at Ahmadiyya, nel 19/esimo secolo. Il parlamento pachistano ha dichiarato gli Ahmadi non musulmani nel 1973; gruppi musulmani estremisti attaccano continuamente i membri di questa comunità a causa della loro fede.



