Taiwan, sostegno al dialogo del Vaticano con la Cina

Taiwan ha espresso sostegno "ai continui tentativi della Santa Sede di impegnarsi in un dialogo con la Cina per risolvere le questioni religiose della Chiesa cattolica": l'auspicio, si legge in una nota del ministero degli Esteri, è che portino a migliorare il "deterioramento della libertà religiosa e dei diritti umani" nella Repubblica popolare.

Papa Francesco, in visita in Mongolia, ha inviato un messaggio di "buoni auspici" al presidente Xi Jinping e al popolo cinese durante il passaggio sullo spazio aereo del Dragone. Solo 13 Paesi al mondo riconoscono in via ufficiale Taipei invece di Pechino: il Vaticano è l'unico in Europa.





