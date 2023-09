India: in orbita una sonda per l'osservazione del Sole

L'India ha lanciato oggi una sonda che per i prossimi quattro mesi si dedicherà all'osservazione del Sole: il lancio è stato trasmesso in diretta tv dall'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro).

I tecnici del controllo della missione hanno applaudito quando il razzo Pslv Xl che trasporta la sonda solare Aditya-L1 è partito dalla rampa di lancio dell'Isro sull'isola di Sriharikota. Si tratta della prima missione di questo tipo da parte di un Paese asiatico. La settimana scorsa l'India è atterrata sulla Luna con la missione Chandrayaan-3.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA