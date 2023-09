Cina: il tifone Saola s'indebolisce, si sposta sul Guangdong

Il tifone Saola si indebolisce dopo aver colpito Hong Kong e sposta lungo la costa del Guangdong occidentale: sono le previsione del Centro meteorologico nazionale cinese, secondo cui la perturbazione si avvia a diventare un ciclone tropicale e a perdere forza nei prossimi due giorni, con le piogge in diminuzione su tutta la Cina meridionale.

Pechino aveva emesso l'allerta massima prima che Saola raggiungesse la terra, ipotizzando ieri che potesse risultare come il più potente registrato nell'area del delta del Pearl River dal 1949, anno di fondazione della Repubblica popolare. Le autorità cinesi hanno affermato che la tempesta ha registrato una velocità del vento di circa 160 chilometri orari quando ha colpito la città di Zhuhai, nel Guangdong. Quasi 900.000 persone sono state portate in salvo mentre parti di Hong Kong e della Cina meridionale hanno sospeso i trasporti, le scuole e le attività commerciali. Oltre 80.000 pescherecci sono tornati nei porti cinesi, mentre secondo l'agenzia statale Xinhua, le autorità ferroviarie hanno bloccato tutti i treni in entrata o in uscita dalla provincia del Guangdong fino a sabato sera.

Nel frattempo, centinaia di persone sono rimaste bloccate negli aeroporti dell'area dopo che oltre 460 voli sono stati cancellati. L'inizio dell'anno scolastico in diverse città è stato posticipato alla prossima settimana mentre lavoratori e operai sono rimasti a casa. Anche Hong Kong aveva imposto l'allerta massima sull'arrivo del tifone, pari a 10, chiudendo venerdì anche le contrattazioni di Borsa: oggi, invece, le autorità meteo hanno allentato l'allerta, portandola a quota 8.

Tra alberi abbattuti e cartelloni pubblicitari spazzati via dal vento, oltre 500 persone hanno dovuto cercare un rifugio d'emergenza, mentre altre 50 sono state ricoverate in ospedale a causa delle ferite riportate, hanno riferito i media locali.

Il ponte transfrontaliero che collega Hong Kong, Macao e la città di Zhuhai è stato chiuso. Prima di colpire la Cina, il tifone ha scaricato la sua forza distruttrice a Taiwan e nelle Filippine, lasciando una scia di ingenti danni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA