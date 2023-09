Singapore: ex vice primo ministro eletto presidente

L'ex vice primo ministro di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, è stato eletto presidente, secondo i risultati ufficiali, sconfiggendo altri due contendenti di origine cinese nelle prime presidenziali contestate del Paese dal 2011. Lo riferisce l'agenzia PTI.

Shanmugaratnam, 66 anni, vice primo ministro di Singapore dal 2011 al 2019, economista di origine indiana, ha ottenuto il 70,4% dei voti mentre i suoi rivali Ng Kok Song e Tan Kin Lian hanno avuto rispettivamente il 15,7% e il 13,88%, ha detto il portavoce del Dipartimento elettorale.

"È un voto di ottimismo per un futuro in cui possiamo progredire insieme", ha detto Shanmugaratnam in un discorso prima che i risultati fossero annunciati.

"Ringrazio i tre candidati per essersi fatti avanti in queste elezioni presidenziali. Sono felice che i singaporiani abbiano potuto esercitare il diritto di voto per il nostro prossimo presidente. In queste elezioni, entrambi elettori e candidati hanno mostrato una maggiore comprensione dei ruoli e dei doveri del presidente, il che fa ben sperare per Singapore", ha commentato il premier Lee Hsien Loong, secondo quanto scrive PTI.



