Dopo successo di Chandrayan-3 indiani acquistano pezzi di Luna

A pochi giorni dal riuscito allunaggio della missione indiana Chandrayan-3, è partita in India la febbre all'acquisto di terreni sulla Luna.

Tra i primi ad annunciare di avere acquisito una nuova proprietà Om Saga, esponente del Bjp e immobiliarista dell'Uttar Pradesh, che fatto sapere di avere acquistato 400 ettari vicino al Lago dei sogni, "per donarli a mio figlio".

Dopo il politico, anche Rupesh Masson, un imprenditore del Jammu&Kashmir, ha firmato un contratto per una porzione di Luna dalla Lunar Society International di New York. Lo scrive oggi il quotidiano Hindustan Times. "Il desiderio di possedere un pezzo di luna riflette la curiosità di scoprire cosa c'è oltre al mondo che conosciamo, desiderio che, a sua volta, è un riflesso della nostra ricerca di significati più profondi dentro noi stessi", ha detto. Masson ha citato anche le almeno 675 celebrità internazionali e tre ex presidenti statunitensi che sono già proprietari di porzioni della luna o di altri pianeti.



