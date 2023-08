Media, Xi potrebbe saltare il summit G20 in India

Il presidente cinese Xi Jinping si avvia probabilmente a saltare il vertice dei leader del G20 di New Delhi, in India, del 9-10 settembre prossimi. E' quanto riporta l'agenzia Reuters sul suo sito, secondo cui il premier Li Qiang potrebbe rappresentare la Cina.

Il summit poteva essere un'occasione per un incontro tra Xi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, negli sforzi per stabilizzare le relazioni precipitate ai minimi degli ultimi decenni a causa inacidite da una serie di tensioni commerciali e geopolitiche. Il presidente russo Valdimir Putin non sarà all'evento dove sarà rappresentato dal ministro degli Esteri Lavrov.



