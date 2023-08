Cina: Amnesty, inazione internazionale su soprusi in Xinjiang

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 31 AGO - Amnesty International ha denunciato oggi l'inazione internazionale dopo la pubblicazione un anno fa di un rapporto schiacciante delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani nella provincia cinese dello Xinjiang.

Il rapporto, che l'ex alto commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet pubblicò pochi minuti prima della fine del suo mandato contro il parere di Pechino, evoca possibili crimini contro l'umanità commessi contro gli uiguri e altre minoranze. In occasione del primo anniversario dalla pubblicazione, Amnesty International ha rilasciato una dichiarazione in cui considera la risposta della comunità internazionale "tristemente insufficiente".

"Invece di agire urgentemente per affrontare le conclusioni del rapporto sulle gravi violazioni del diritto internazionale in Cina la comunità internazionale, comprese le componenti chiave delle Nazioni Unite, non ha intrapreso le azioni necessarie per promuovere la giustizia, la verità e la riparazione per le vittime", ha affermato Sarah Brooks, vicedirettrice regionale di Amnesty International per la Cina.

(ANSA-AFP).



