Cina, aiuti militari Usa danneggiano sicurezza di Taiwan

Gli aiuti militari Usa a Taiwan danneggiano la "sicurezza" dell'isola. E' il commento del portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, in merito al via libera all'assistenza militare di Washington da 80 milioni di dollari usando per la prima volta il programma rivolto a governi stranieri. "Gli aiuti militari americani e le vendite di armi a Taiwan non fanno altro che nutrire il complesso militare e industriale statunitense danneggiando al tempo stesso la sicurezza e il benessere dei compatrioti di Taiwan", ha aggiunto Wu Qian.



