'Uomini scimmia' a Delhi per scacciare i macachi durante il G20

Una trentina di "uomini scimmia", persone appositamente addestrate ad allontanare i macachi rhesus che hanno invaso New Delhi, è stata dispiegata nella capitale indiana per impedire che creino disagi durante il vertice del G20 in programma per il 9 e 10 settembre. Lo hanno fatto sapere le autorità locali.

Gli "uomini scimmia" imitano le grida delle scimmie langur, nemici naturali dei macachi rhesus. "Non possiamo cacciare le scimmie dal loro habitat naturale. Quindi abbiamo schierato una squadra di 30-40 uomini addestrati per spaventare le scimmie", ha detto all'Afp Satish Upadhyay, vicepresidente del consiglio della città di Nuova Delhi.

"Dispiegheremo un uomo in ciascuno degli alberghi in cui alloggeranno i delegati, così come nei luoghi in cui sono state avvistate le scimmie", ha aggiunto. Temendo che le scimmie attacchino i convogli di auto dei leader stranieri durante il vertice o che divorino le decorazioni floreali, il Comune ha chiesto al dipartimento forestale di elaborare un piano d'azione.

Per spaventare i primati sono state anche installate nelle strade di New Delhi sagome di langur a grandezza naturale. In passato gli 'uomini scimmia' hanno pattugliato le strade della capitale accompagnati da langur addestrati, ma questa pratica è stata interrotta dopo che un tribunale ha stabilito che fosse crudele tenerli in cattività.



