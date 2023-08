India, in 5 anni il costo del cibo è aumentato del 65%

Nella corsa dell'inflazione indiana il costo di un thali vegetariano preparato in casa, il piatto tradizionale che prevede riso, legumi e ortaggi stufati, yogurt e varie salse, e che si consuma collettivamente nelle famiglie, è aumentato negli ultimi cinque anni del 65% per cento.

Lo scrivono in un Data Point sul quotidiano The Hindu due analisti economici che segnalano come, nello stesso periodo, gli stipendi nel paese sono aumentati del 28% mentre i salari dei lavoratori a giornata hanno visto un incremento del 37%.

I dati utilizzati per la ricerca sono quelli ufficiali del governo sui costi al consumo. La forbice tra prezzi e retribuzioni sta rendendo sempre più inavvicinabili alcuni cibi essenziali per molte famiglie: se si riflette che il consumo di almeno due thali al giorno è stato indicato per raggiungere il requisito minimo di calorie quotidiane per famiglia media, lo studio avverte che molte famiglie corrono il rischio di dover diminuire le dosi e l'apporto energetico.



