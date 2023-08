Vietnam: il delta del Mekong devastato dall'erosione

Nel Vietnam meridionale, la provincia di Ben Tre nel delta del Mekong è andata incontro ad una devastante erosione della costa che ha distrutto centinaia di ettari di terreni agricoli e di foreste, mettendo a rischio il sostentamento di migliaia di famiglie, come mostra un articolo pubblicato da Vietnam Express.

Ben Tre ha 65 km di costa e quest'anno ha perso circa 200 ettari di terreno e 54 ettari di foreste protettive, a causa dell'erosione che, negli ultimi cinque anni, si è fatta strada fino a 200 metri verso l'interno.

Per cercare di contrastarla, le famiglie che stanno cercando di rimanere sulla costa utilizzano i tronchi d'albero portati dalle mareggiate, alberi di cocco e sacchi di sabbia per costruire argini e terrapieni.

La provincia di Ben Ter due anni fa ha realizzato un terrapieno di cemento lungo 800 metri e sta valutando di costruirne altri 5 km.



