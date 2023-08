Il Kashmir è tra le sedi indiane del concorso Miss World 2023

Si terrà in Kashmir uno degli eventi della prossima edizione del concorso internazionale Miss Mondo 2023 che, tra novembre e dicembre, toccherà varie località indiane. Lo ha detto ai reporter Julia Morley, la presidente dell'organizzazione, in visita a Srinagar, la capitale dello stato himalayano conteso dal Pakistan, osservando che la regione "è un luogo meraviglioso per il turismo".

Anticipando i tanti contestatori che in tutto il mondo criticano la gara di bellezza, giudicandola un'anacronistica e inaccettabile reificazione delle donne, Morley ha sottolineato che l'evento "celebra la bellezza, l'intelligenza e l'impegno umanitario delle donne".

Il governo indiano negli ultimi tempi ha dedicato molte energie nella promozione del Kashmir come destinazione turistica: lo scorso maggio Delhi ha ospitato a Srinagar il meeting dei delegati del G20 per il turismo, per mostrare al mondo la situazione di "normalità e pace ristabilite nella regione", a dispetto della presenza nell'area di centinaia di migliaia di agenti di sicurezza. L'India sarà rappresentata nella 71esima edizione della gara da Sini Shetty.



