Giappone, guasto informatico blocca 12 stabilimenti Toyota

(ANSA-AFP) - TOKYO, 29 AGO - Un guasto informatico ha paralizzato la produzione in 12 delle 14 fabbriche del gruppo Toyota in Giappone. La casa automobilistica ha dichiarato di non sospettare un attacco informatico in questa fase. "Dodici fabbriche automobilistiche, che coprono 25 linee di produzione, non sono in grado di ordinare pezzi a causa di un guasto del sistema", ha detto un portavoce della Toyota, aggiungendo: "Al momento non crediamo che si tratti di un attacco informatico".

