Talebani vietano partenza ad afghane invitate a studiare a Dubai

Decine di ragazze afghane che volevano recarsi negli Emirati arabi per studiare dopo aver ottenuto delle borse di studio si sono viste negare il diritto di lasciare il loro Paese. E' quanto scrive la Bbc online che ha raccolto le testimonianze di alcune ragazze bloccate all'aeroporto di Kabul.

"Dopo che i talebani hanno chiuso le università femminili, la mia unica speranza era ottenere una borsa di studio che mi aiutasse a studiare all'estero", racconta Natkai (il nome è stato cambiato per motivi di sicurezza), studentessa afghana di 20 anni, alla Bbc. La giovane afferma di aver continuato a studiare anche se c'erano poche possibilità che potesse frequentare l'università a Kabul. Poi le è stata concessa una borsa di studio per studiare all'Università di Dubai dallo sponsor emiratino, il noto uomo d'affari Khalaf Ahmad Al Habtoor. Le borse di studio per le studentesse sono state annunciate nel dicembre 2022 dopo che i talebani hanno bandito le donne dall'università. La Bbc scrive che un totale di 100 donne afghane sono riuscite a ottenere queste borse di studio, ma ad almeno 60 di loro è stato impedito di lasciare l'aeroporto di Kabul lo scorso mercoledì. Tra loro anche Natkai.

"Quando i funzionari talebani hanno visto i nostri biglietti e i nostri visti studenteschi, hanno detto che alle ragazze non è permesso lasciare l'Afghanistan con quei documenti," ha raccontato alla Bbc.

Interpellati sull'episodio, i responsabili dei talebani non hanno voluto rilasciare commenti e non hanno confermato la circostanza.



