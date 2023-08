Corea del Nord consente rientro ai suoi cittadini all'estero

(ANSA-AFP) - SEUL, 27 AGO - La Corea del Nord sta consentendo ai suoi cittadini all'estero di tornare nel paese, allentando ulteriormente il rigido blocco imposto dal 2020 per combattere la pandemia di coronavirus. Lo riferiscono i media statali. In dettaglio secondo l'agenzia di stampa ufficiale Kcna, il Centro statale per la prevenzione delle emergenze epidemiche ha annunciato che "ai cittadini che vivono ll'estero è stato permesso di tornare a casa" a seguito "del miglioramento dello stato della pandemia a livello globale": "le persone che ritornano saranno poste sotto adeguata osservazione medica in centri di quarantena per una settimana". (ANSA-AFP).



