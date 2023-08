Vietnam: museo delle antichità reali di Huè festeggia i 100 anni

Il Museo delle antichità reali della storica città di Huè, nel Vietnam centrale, celebra quest'anno il centenario.

E' uno dei primi musei fondati in Vietnam, ed ospita migliaia di preziosi manufatti, tra cui alcuni tesori nazionali, della dinastia Nguyen (1802-1945) e numerose sculture uniche della cultura Champa.

L'area espositiva principale del museo si trova nel Palazzo Long An e offre ai visitatori una panoramica della vita reale durante la dinastia Nguyen.

Per l'occasione, il Centro di conservazione dei monumenti di Hue, in collaborazione con il Museo nazionale di storia, ha allestito una mostra con 100 manufatti esemplari del regno del re Khai Dinh.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA