Microsoft, 'hacker cinesi prendono di mira il governo di Taiwan'

Un gruppo di hacker basati in Cina chiamato 'Flax Typhoon' ha preso di mira dozzine di agenzie governative taiwanesi con il probabile obiettivo di spiarle. Lo ha rivelato Microsoft, che ha una divisione di sicurezza informatica. Il gruppo Flax Typhoon - spiega - dalla metà del 2021 ha "preso di mira a Taiwan principalmente agenzie governative e organizzazioni educative, aziende manifatturiere cruciali e Tlc". Le attività osservate suggeriscono - afferma il colosso tecnologico - che "l'autore della minaccia intenda svolgere attività di spionaggio e mantenere l'accesso ad un'ampia gamma di settori il più a lungo possibile".

Secondo Microsoft, Flax Typhoon ha preso di mira anche vittime al di fuori di Taiwan, nel sud-est asiatico, in Nord America e in Africa. Il mese scorso, l'azienda di Redmond ha affermato che hacker con sede in Cina, in cerca di informazioni, avevano violato gli account di posta elettronica di un certo numero di agenzie governative statunitensi. Quel gruppo di hacker, che Microsoft ha chiamato Storm-0558, si concentra principalmente su "spionaggio, furto di dati e accesso alle credenziali".

